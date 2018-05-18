Умер создатель жанра четверостиший-пирожков Владислав Кунгуров

Пирожки +
16:10, 18 мая 2018
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Умер Владислав Кунгуров, создатель жанра четверостиший-пирожков. Об этом сообщается в сообществе «Пирожки +» во «ВКонтакте».

Кунгурову было 46 лет. Причина его смерти не сообщается.

Пирожок — поэтический жанр, впервые появившийся в 2003 году. В основном он получил распространение в интернете.
Пирожок представляет собой четверостишие без рифмы, написанное четырехстопным ямбом, зачастую с абсурдным нелогичным концом. При публикации пирожков традиционно не используются заглавные буквы и знаки препинания.
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