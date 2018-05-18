Умер создатель жанра четверостиший-пирожков Владислав Кунгуров

Друзья, сегодня ушёл из жизни Владислав Кунгуров - человек, который придумал пирожки. pic.twitter.com/Qbv5j1i4uu

Кунгурову было 46 лет. Причина его смерти не сообщается.

Умер Владислав Кунгуров, создатель жанра четверостиший-пирожков. Об этом сообщается в сообществе «Пирожки +» во «ВКонтакте».

Пирожок — поэтический жанр, впервые появившийся в 2003 году. В основном он получил распространение в интернете.

Пирожок представляет собой четверостишие без рифмы, написанное четырехстопным ямбом, зачастую с абсурдным нелогичным концом. При публикации пирожков традиционно не используются заглавные буквы и знаки препинания.