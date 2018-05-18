Посол США в России отказался от выступления на экономическом форуме в Петербурге

Посольство США в России
07:10, 18 мая 2018
Надежный источник

Американский посол в России Джон Хантсман не будет выступать на Петербургском международном экономическом форуме, но посетит это мероприятие.

В видеообращении, размещенном в твиттере посольства США в России, Хантсман сообщил, что не планирует принимать участие в панельных дискуссиях, но намерен «встречаться с большим количеством людей, чтобы обсудить дальнейшие действия».

Ранее президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко сообщал, что Хантсман выступит на круглом столе «Россия—США» в рамках Петербургского форума. «Это уже пятый ПМЭФ для меня, и это первый случай за все мое время, когда американский посол у нас выступает», — говорил Родзянко в интервью РИА Новости, опубликованном 7 мая.

«Мы сожалеем, что посол не будет выступать», — сказал Родзянко РБК 17 мая, комментируя видеообращение Хантсмана.

Джон Хантсман должен был стать первым с 2014 года американским дипломатом, выступившим на Петербургском экономическом форуме. В 2014-2016 годах на фоне ухудшения двусторонних отношений России и США американские официальные лица не посещали это мероприятие. В 2017 году Джон Теффт, бывший в тот момент послом США, приехал на Международный экономический форум в Петербург, но не выступал на нем.
Петербургский международный экономический форум пройдет в 2018 году с 24 по 26 мая.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы