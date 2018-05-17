В Китае протестировали первую коммерческую ракету-носитель OneSpace

В Китае совершен первый запуск ракета-носителя серии OneSpace, полностью разработанного и сконструированного частной коммерческой компанией Lingtai Kongjian, сообщает Peopleʼs Daily.

Испытательный старт состоялся утром 17 мая с тестовой площадки на северо-западе Китая. По свидетельству компании, пуск прошел успешно, фрагменты ракеты упали в назначенном месте.