В Ираке гражданина России приговорили к смертной казни за участие в ИГ
В Ираке суд приговорил гражданина России к смертной казни за участие в террористической организации «Исламское государство», сообщает AFP со ссылкой на источник.
Фамилия осужденного — Хасанов.
Другие источники о приговоре пока не сообщают.
Более 300 человек, в том числе около 100 иностранцев, были приговорены к смерти в Ираке в последние несколько месяцев. Многие другие получили пожизненные сроки, говорит источник. Большинство иностранцев — турки или граждане бывших советских республик (англ. яз.).
В Ираке находятся под стражей несколько десятков женщин из России с детьми, которых обвиняют в терроризме. Их мужья, бывшие боевиками ИГ, были убиты или арестованы. Более 20 россиянок уже приговорены к пожизненному заключению.
Согласно сообщениям российских властей, к боевикам в Сирии и Ираке примкнули несколько тысяч граждан России. В мае замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов оценил число россиян с Северного Кавказа среди боевиков в три тысячи человек, из которых около 280 уже вернулись в Россию, а 2,5 тысячи находятся в розыске.