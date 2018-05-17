Сенат США утвердил Джину Хаспел на посту директора ЦРУ

Reuters
20:03, 17 мая 2018
Надежный источник

Сенат США 17 мая одобрил назначение Джины Хаспел на посту директора ЦРУ.

Кандидатуру Хаспел одобрили несмотря на сопротивление из-за ее причастности к жестоким методам допросов после терактов 11 сентября, в том числе пытке водой — симуляции утопления, которую многие считают пытками (англ. яз.).

Reuters
Джина Хаспел с февраля 2017 года была заместителем директора ЦРУ Майка Помпео. В марте 2018 года президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Помпео на должность госсекретаря, а Хаспел — главы ЦРУ.
Как стало известно в процессе рассмотрения ее кандидатуры, в 1990-е во время службы в ЦРУ Джина Хаспел работала в России и в Центральной Азии. В начале 2000-х годов Хаспел руководила секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде для подозреваемых в терроризме, в которой практиковались «расширенные техники проведения допроса».
Джина Хаспел — первая женщина во главе ЦРУ.

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