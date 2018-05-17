Росавиация запретила «Саратовским авиалиниям» продавать билеты на рейсы. Компания заявила о прекращении работы

Саратовские авиалинии
16:07, 17 мая 2018
Надежный источник

Росавиация запретила «Саратовским авиалиниям» бронировать и продавать билеты на рейсы с вылетом после 30 мая 2018 года. В связи с этим компания заявила о прекращении работы.

Деятельность «Саратовских авиалиний» будет остановлена с 31 мая; с 18 июля начнутся увольнения сотрудников. «1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», — говорится в сообщении на сайте компании.

Авиакомпания предприняла меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации. Тем не менее, ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель.

Саратовские авиалинии
В феврале в Московской области разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Причиной крушения могло стать обледенение датчиков скорости воздушного судна.
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта для «Саратовских авиалиний». В апреле компания попросила снять ограничение, но включила в свою заявку в том числе разбившийся Ан-148 и членов его экипажа. Росавиация назвала это безответственностью и предложила перевозчику прекратить полеты. «Саратовские авиалинии» объяснили свои действия особенностями документооборота.
В последний раз Росавиация продлила ограничение сертификата эксплуатанта для «Саратовских авиалиний» 25 апреля; оно действует до 30 мая. После этого компания объявила, что будет работать под новым брендом «Иволга».
Помимо авиапарка из восьми самолетов, «Саратовским авиалиниям» принадлежит действующий аэропорт Саратова.
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