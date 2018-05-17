Росавиация запретила «Саратовским авиалиниям» продавать билеты на рейсы. Компания заявила о прекращении работы

Росавиация запретила «Саратовским авиалиниям» бронировать и продавать билеты на рейсы с вылетом после 30 мая 2018 года. В связи с этим компания заявила о прекращении работы.

Деятельность «Саратовских авиалиний» будет остановлена с 31 мая; с 18 июля начнутся увольнения сотрудников. «1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», — говорится в сообщении на сайте компании.