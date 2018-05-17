Нефть Brent подорожала до 80 долларов за баррель. Впервые за 3,5 года
Стоимость барреля нефти Brent на бирже ICE в Лондоне днем 17 мая достигла 80 долларов. У этой отметки североморская смесь нефти предыдущий раз торговалась в ноябре 2014 года, напоминает РБК.
Американская WTI также подорожала, она торгуется выше отметки в 72 доллара за баррель.
Стоимость Brent используется для определения цены на российские сорта нефти, включая Urals.
Бюджет России на 2018 год сверстан исходя из цены барреля Urals в 40 долларов. Повышение цены барреля на 10 долларов, сообщал замглавы Минфина Владимир Колычев, обеспечивают бюджету около 22-24 миллиардов долларов дополнительных доходов.
Мировые цены на нефть растут, в том числе на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном.
Аналитики Merrill Lynch в прогнозе, опубликованном в начале мая, предположили, что баррель нефти во втором квартале 2019 года будет стоить 90 долларов и может достигнуть отметки в 100 долларов. По мнению Merrill Lynch, на цену барреля, кроме разрыва сделки с Ираном, может повлиять коллапс нефтяного экспорта Венесуэлы и ожидающееся соглашение ОПЕК и России о снижении добычи.
В конце 2014 года резкое снижение мировых цен на нефть, наряду с санкциями, введенным в отношении России, а также ответными ограничительными мерами, принятыми властями РФ, стало причиной девальвации российского рубля.
Рост цен на нефть мае 2018 года значительного влияния на курс российского рубля пока не оказал. Доллар на Московской бирже 17 мая на 13:40 мск торговался по 62,02 рубля (+28 копеек к закрытию предыдущей сессии), евро — по 73,06 (+17 копеек).