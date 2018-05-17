Нефть Brent подорожала до 80 долларов за баррель. Впервые за 3,5 года

Стоимость барреля нефти Brent на бирже ICE в Лондоне днем 17 мая достигла 80 долларов. У этой отметки североморская смесь нефти предыдущий раз торговалась в ноябре 2014 года, напоминает РБК.

Американская WTI также подорожала, она торгуется выше отметки в 72 доллара за баррель.