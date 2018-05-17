На Кубани судье вынесли предупреждение из-за слов о стерилизации многодетной матери
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края вынесла предупреждение судье Курганинского районного суда Константину Распопову, который в телефонном разговоре высказался за стерилизацию многодетной женщины.
«В результате проведенной проверки установлено, что <…> Распопов К. Г. данным высказыванием допустил нарушение требований Кодекса судейской этики», — цитирует сообщение коллегии ТАСС.
Отмечается, что во время проверки адвокат пояснила, что опубликовала запись с целью привлечь внимание к проблемам матерей-одиночек и оказавшихся в трудной ситуации семей, а также к недостаточной помощи таким семьям со стороны местных властей и органов опеки и попечительства.
Запись разговора судьи Распопова с адвокатом, которая стала поводом для проверки, опубликовал в феврале телеграм-канал Mash. Речь шла о многодетной женщине, которую органы опеки хотели лишить родительских прав. Судья заявил, что нужно не только лишить ее прав, но и сделать ей «медицинскую операцию», потому что «у нее уже восемь детей».