На Кубани судье вынесли предупреждение из-за слов о стерилизации многодетной матери

Отмечается, что во время проверки адвокат пояснила, что опубликовала запись с целью привлечь внимание к проблемам матерей-одиночек и оказавшихся в трудной ситуации семей, а также к недостаточной помощи таким семьям со стороны местных властей и органов опеки и попечительства.