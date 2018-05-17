Мосгордума разрешила голосовать на выборах мэра за городом

Интерфакс
09:40, 17 мая 2018
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Московская городская дума одобрила поправки в Избирательный кодекс столицы, позволяющие организовать места для голосования на выборах мэра за пределами города, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект был внесен в парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным. Поправки должны вступить в силу до начала очередной избирательной кампании по выборам столичного градоначальника.

Как пояснил на заседании парламента глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, принятый закон создаст дополнительные гарантии реализации избирательных прав граждан. Единый день голосования приходится на второе воскресенье сентября, когда в разгаре дачный сезон и многие москвичи находятся за городом.

Горбунов отметил, что участки будут образовываться с учетом желания горожан, и в первую очередь это делается для удобства дачников. «Мы не будем создавать участки в Сочи. Мы можем так и до абсурда дойти, создавая участки в Антарктиде, в Майами», — сказал председатель Мосгоризбиркома.

Интерфакс
Ранее в апреле Мосгордума одобрила продление работы избирательных участков на выборах мэра Москвы с 20:00 до 22:00.
Предполагается, что организация мест голосования за пределами Москвы не потребует дополнительных расходов бюджета.
Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. Действующий глава города Сергей Собянин пока официально не объявлял о намерении переизбраться на этот пост.
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