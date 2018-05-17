Мосгордума разрешила голосовать на выборах мэра за городом

Московская городская дума одобрила поправки в Избирательный кодекс столицы, позволяющие организовать места для голосования на выборах мэра за пределами города, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект был внесен в парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным. Поправки должны вступить в силу до начала очередной избирательной кампании по выборам столичного градоначальника.

Как пояснил на заседании парламента глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, принятый закон создаст дополнительные гарантии реализации избирательных прав граждан. Единый день голосования приходится на второе воскресенье сентября, когда в разгаре дачный сезон и многие москвичи находятся за городом.