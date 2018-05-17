«Атлетико» в третий раз выиграл Лигу Европы
Мадридский «Атлетико» обыграл французский «Марсель» в финальном матче Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу испанского клуба.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оформил дубль в ворота «Марселя»; третий гол забил полузащитник Габи Фернандес.
🏧📸 ¡La FOTO que todos estábamos esperando! ¡Ya es HISTORIA! #RoadToNeptuno #AúpaAtleti pic.twitter.com/FujRhLt2Sz— Atlético de Madrid (@Atleti) May 16, 2018
«Атлетико» стал победителем Лиги Европы в третий раз в истории турнира. До этого испанский клуб выигрывал в 2010 и 2012 годах.