«Атлетико» в третий раз выиграл Лигу Европы

Атлетико
22:07, 16 мая 2018
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Мадридский «Атлетико» обыграл французский «Марсель» в финальном матче Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу испанского клуба.

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оформил дубль в ворота «Марселя»; третий гол забил полузащитник Габи Фернандес.

«Атлетико» стал победителем Лиги Европы в третий раз в истории турнира. До этого испанский клуб выигрывал в 2010 и 2012 годах.
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