Литва отказала в убежище организатору «Русских маршей» Юрию Горскому. Он сбежал из-под домашнего ареста в России
Литовские власти отказались предоставить политическое убежище организатору «Русских маршей» Юрию Горскому, сбежавшему из-под домашнего ареста в России. Об этом сам Горский написал в фейсбуке.
Он заявил, что если не подаст апелляцию, до конца мая его депортируют в Россию.
Горский добавил, что литовские власти запретили ему въезд в страну на 5 лет и рассматривают вопрос о лишении его шенгенской визы. С чем это связано, он не уточнил.
Юрий Горский является одним из организаторов «Русских маршей» — шествий националистов, которые с начала 2000-х годов проходят в Москве в День народного единства 4 ноября.
В России Горского обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Дело против него завели из-за шествия, прошедшего в Москве 1 мая 2017 года. Оно было организовано в поддержку основателя движения «Русские» Дмитрия Демушкина, который незадолго до этого получил 2,5 года колонии по обвинению в экстремизме.
Горский 7 июля 2017 года был отправлен под домашний арест. Уже через два дня он выехал в Литву. Как ему удалось пересечь границу, неизвестно. В Литве Горский подал прошение о предоставлении политического убежища.