Литва отказала в убежище организатору «Русских маршей» Юрию Горскому. Он сбежал из-под домашнего ареста в России

Литовские власти отказались предоставить политическое убежище организатору «Русских маршей» Юрию Горскому, сбежавшему из-под домашнего ареста в России. Об этом сам Горский написал в фейсбуке.

Он заявил, что если не подаст апелляцию, до конца мая его депортируют в Россию.

Горский добавил, что литовские власти запретили ему въезд в страну на 5 лет и рассматривают вопрос о лишении его шенгенской визы. С чем это связано, он не уточнил.