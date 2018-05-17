Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу

ТАСС
23:26, 16 мая 2018
Требует подтверждения

Обвиняемого по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова на время отпустили из-под домашнего ареста, чтобы он мог съездить к отцу в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным агентства, режиссеру разрешили поездку «в связи с семейными обстоятельствами». Как пишет телеграм-канал Mash, отец Серебренников сломал ногу, и сын приезжал помочь ему.

Сколько длилась поездка, неизвестно; по данным Mash, несколько дней. 16 мая Серебренников вернулся в Москву, сообщает ТАСС.

Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео с Серебренниковым, снятое в ростовском аэропорту. На записи режиссер говорит, что у его отца «очень большие» проблемы со здоровьем, и благодарит следователей за разрешение съездить к нему.

Кирилл Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом по делу о хищениях в театральной компании «Седьмая студия». Как и большинство других фигурантов дела, он не признает вину.
В феврале Серебренникову разрешили поехать в Ростов-на-Дону на похороны матери. До этого он неоднократно просил суд изменить ему меру пресечения, чтобы съездить к родителям, но ему отказывали.
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