Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу

Обвиняемого по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова на время отпустили из-под домашнего ареста, чтобы он мог съездить к отцу в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным агентства, режиссеру разрешили поездку «в связи с семейными обстоятельствами». Как пишет телеграм-канал Mash, отец Серебренников сломал ногу, и сын приезжал помочь ему.

Сколько длилась поездка, неизвестно; по данным Mash, несколько дней. 16 мая Серебренников вернулся в Москву, сообщает ТАСС.

Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео с Серебренниковым, снятое в ростовском аэропорту. На записи режиссер говорит, что у его отца «очень большие» проблемы со здоровьем, и благодарит следователей за разрешение съездить к нему.