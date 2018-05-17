«Интерфакс»: уголовное дело против математика Дмитрия Богатова прекращено
Уголовное дело против математика Дмитрия Богатова, который обвиняется в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков, прекращено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Другие источники о закрытии дела против Богатова пока не сообщают.
В свою очередь, адвокат Богатова Александр Мордвинов заявил «Интерфаксу», что соответствующее постановление ему не вручалось, поэтому информацию о прекращении уголовного дела в отношении подзащитного он пока прокомментировать не может.
Математик Дмитрий Богатов был задержан в апреле 2017 года — его заподозрили в том, что он под псевдонимом и через анонимайзеры призывал устроить массовые беспорядки на акции протеста 2 апреля в Москве. Когда суд отказался его арестовать, в дело добавили призывы к терроризму, после чего Богатов все же был арестован.
Богатов поддерживал на своем компьютере выходной узел сети Tor — это значит, что его IP-адресом могли воспользоваться любые другие пользователи. По словам Богатова, в момент, когда были опубликованы комментарии, ставшие поводом для уголовного дела, его не было дома.
В защиту Богатова была начата общественная кампания. В июле его перевели под домашний арест, а в январе 2018 года отпустили под подписку о невыезде. В апреле срок следствия по делу был продлен до 31 июня.