«Интерфакс»: уголовное дело против математика Дмитрия Богатова прекращено

Уголовное дело против математика Дмитрия Богатова, который обвиняется в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков, прекращено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Другие источники о закрытии дела против Богатова пока не сообщают.