Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из «Ювентуса». Но не стал говорить о завершении карьеры

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон официально объявил об уходе из команды. Он сыграет за нее в последний раз в субботу, 19 мая — это будет домашний матч «Ювентуса» с «Вероной».

О своем решении Буффон сообщил на пресс-конференции в Турине. При этом он не стал говорить о завершении карьеры игрока.

По словам голкипера «Ювентуса», еще две недели назад он думал, что завершит карьеру, но теперь ему поступили предложения, которые он готов рассмотреть. Окончательное решение Буффон собирается принять на следующей неделе.

Буффон отметил, что «Ювентус» предлагает ему административную работу в клубе. Какую именно, футболист не уточнил.