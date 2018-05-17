Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из «Ювентуса». Но не стал говорить о завершении карьеры

ESPN
11:09, 17 мая 2018
Надежный источник

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон официально объявил об уходе из команды. Он сыграет за нее в последний раз в субботу, 19 мая — это будет домашний матч «Ювентуса» с «Вероной».

О своем решении Буффон сообщил на пресс-конференции в Турине. При этом он не стал говорить о завершении карьеры игрока.

По словам голкипера «Ювентуса», еще две недели назад он думал, что завершит карьеру, но теперь ему поступили предложения, которые он готов рассмотреть. Окончательное решение Буффон собирается принять на следующей неделе.

Буффон отметил, что «Ювентус» предлагает ему административную работу в клубе. Какую именно, футболист не уточнил.

Джанлуиджи Буффон — один из лучших футболистов мира, его неоднократно признавали лучшим голкипером. Карьеру игрока Буффон начал в «Парме».
За «Ювентус» Буффон играет с 2001 года. В составе туринского клуба он выиграл 11 титулов чемпиона Италии (два из них впоследствии отняли у «Ювентуса» в результате коррупционного скандала) и четыре Кубка Италии, а также трижды играл в финале Лиги чемпионов, но все три раза «Ювентус» уступил соперникам.
Буффон 20 лет выступал за сборную Италии, в составе которой в 2006 году стал чемпионом мира.
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