Умерла руководитель «Театра.doc» Елена Гремина
09:01, 16 мая 2018
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В Москве скоропостижно скончалась руководитель и один из основателей «Tеатра.doc», драматург и режиссер Елена Гремина, сообщает «МБХ медиа».
По словам родственников, Гремина умерла утром 16 мая в больнице от почечной и сердечной недостаточности. Ей был 61 год.
Елена Гремина была автором пьес «Сентябрь.doc», «Час восемнадцать», «Двое в твоем доме», номинировавшихся на премию «Золотая маска».
1 апреля от сердечного приступа умер муж Елены Греминой, художественный руководитель и основатель «Театра.doc» Михаил Угаров. Он руководил театром вместе с супругой, а также ставил пьесы в МХТ имени Чехова, Et Cetera, театрах «Школа современной пьесы» и «Практика».
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