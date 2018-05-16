Умерла руководитель «Театра.doc» Елена Гремина

В Москве скоропостижно скончалась руководитель и один из основателей «Tеатра.doc», драматург и режиссер Елена Гремина, сообщает «МБХ медиа».

По словам родственников, Гремина умерла утром 16 мая в больнице от почечной и сердечной недостаточности. Ей был 61 год.