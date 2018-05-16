The New York Times узнала имя подозреваемого в передаче WikiLeaks данных о кибероперациях ЦРУ

Правоохранительные органы США подозревают в передаче проекту WikiLeaks данных об операциях ЦРУ бывшего сотрудника этой спецслужбы, 29-летнего Джошуа Шульте.

Шульте, как выяснили журналисты The New York Times, был одним из разработчиков программ, используемых ЦРУ для взлома компьютеров подозреваемых в терроризме.

По данным издания, Шульте попал в поле зрения правоохранительных органов вскоре после того, как WikiLeaks в марте 2017 года опубликовал первую часть массива данных о работе ЦРУ, получившего название Vault 7. Через неделю после публикации базы данных в квартире Шульте был проведен обыск, а самому бывшему сотруднику ЦРУ запретили выезжать за пределы США.

В ордере, по которому Шульте был задержан при попытке выехать из США в Мексику, говорилось, что его подозревают в «распространении информации о национальной обороне».

Однако, сообщает The New York Times, в итоге Шульте были предъявлены обвинения, не связанные с утечкой данных, — в августе он был арестован за хранение детской порнографии. Противозаконные материалы хранились на сервере, который Шульте создал в коммерческих целях в 2009 году, когда учился в университете. К серверу имели доступ несколько десятков человек, однако Шульте, считает следствие, знал, что на нем хранится детская порнография.

При этом, пишет издание, прокуратура рассматривает возможность предъявления Шульте обвинений и по делу об утечке базы данных ЦРУ. Однако пока фигурантом дела о передаче секретных данных WikiLeaks он не стал.