Шохин попросил Генпрокуратуру и МВД смягчить меру пресечения братьям Магомедовым

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил смягчить меру пресечения находящимся под арестом совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Об этом, как сообщает «Коммерсант», он написал в письмах на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки и исполняющего обязанности главы МВД Владимира Колокольцева.

Шохин просит проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела против братьев Магомедовых, которых обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). По мнению главы РСПП, обвинение предпринимателей является сомнительным и может стать угрожающим прецедентом для российского бизнеса.