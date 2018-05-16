Шохин попросил Генпрокуратуру и МВД смягчить меру пресечения братьям Магомедовым

Коммерсант
05:50, 16 мая 2018
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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил смягчить меру пресечения находящимся под арестом совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Об этом, как сообщает «Коммерсант», он написал в письмах на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки и исполняющего обязанности главы МВД Владимира Колокольцева. 

Шохин просит проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела против братьев Магомедовых, которых обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). По мнению главы РСПП, обвинение предпринимателей является сомнительным и может стать угрожающим прецедентом для российского бизнеса.

В письме Александра Шохина говорится, что размытые формулировки ст. 210 позволяют любую коммерческую организацию рассматривать как преступное сообщество и тем самым дополнительно обвинять ее руководителей помимо экономических преступлений в особо тяжких. По мнению главы РСПП, создается прецедент, который может использоваться «для искусственного утяжеления обвинения».

Коммерсант
Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта вместе с бывшим главой компании «Интэкс» Артуром Максидовым. Они подозреваются в мошенничестве и растрате на сумму в 2,5 миллиарда рублей.
В начале мая трем фигурантам были предъявлены официальные обвинения, в том числе в организации преступного сообщества. Кроме того, Зиявудину Магомедову предъявлено дополнительное обвинение по статье «незаконное хранение оружия». Все трое арестованных своей вины не признают.

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