Полиция нашла напавшего на подростка с инвалидностью в торговом центре в Екатеринбурге

Полиция объявила, что удалось установить личность напавшего на подростка с ДЦП Романа Валитова в екатеринбургском торговом центре «Алатырь».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу, это «местный житель, неработающий, 1985 года рождения». Он был доставлен в одну из дежурных частей и признал вину.

Представители полиции уточнили, что напавший на подростка с инвалидностью не задержан, у него «нет никакого процессуального статуса». Процессуальное решение будет принято по итогам судебно-медицинской экспертизы, добавили они.

Мать пострадавшего Елена Лаврентьева рассказывала СМИ, что на ее сына в торговом центре напал охранник, предположительно, связанный с магазином MediaMarkt, куда подросток с инвалидностью часто заходил.

Представители MediaMarkt заявили, что напавший не является их сотрудником. Пресс-служба торгового центра «Алатырь» также объявила, что охранники не причастны к нападению, а на Валитова напал «какой-то прохожий».

Очевидец происшествия, связавшийся с изданием «Екатеринбург онлайн», в свою очередь заявил, что на груди у нападавшего был бейдж и он был знаком с охранником ТЦ.