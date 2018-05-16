Полиция нашла напавшего на подростка с инвалидностью в торговом центре в Екатеринбурге

Интерфакс
11:41, 16 мая 2018
Надежный источник

Полиция объявила, что удалось установить личность напавшего на подростка с ДЦП Романа Валитова в екатеринбургском торговом центре «Алатырь».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу, это «местный житель, неработающий, 1985 года рождения». Он был доставлен в одну из дежурных частей и признал вину.

Представители полиции уточнили, что напавший на подростка с инвалидностью не задержан, у него «нет никакого процессуального статуса». Процессуальное решение будет принято по итогам судебно-медицинской экспертизы, добавили они.

Мать пострадавшего Елена Лаврентьева рассказывала СМИ, что на ее сына в торговом центре напал охранник, предположительно, связанный с магазином MediaMarkt, куда подросток с инвалидностью часто заходил.

Представители MediaMarkt заявили, что напавший не является их сотрудником. Пресс-служба торгового центра «Алатырь» также объявила, что охранники не причастны к нападению, а на Валитова напал «какой-то прохожий».

Очевидец происшествия, связавшийся с изданием «Екатеринбург онлайн», в свою очередь заявил, что на груди у нападавшего был бейдж и он был знаком с охранником ТЦ.

Нападение на 19-летнего Романа Валитова было совершено в торговом центре «Алатырь» 13 мая. Как рассказала его мать, после того, как Роман вышел из MediaMarkt, его догнал мужчина, схватил, в грубой форме заявил, что он больше не должен приходить в магазин, так как может что-то сломать, а затем вытащил подростка с инвалидностью на улицу. Врачи зафиксировали у Валитова ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы, а также повреждение связок левой стопы.
Полиция объявила о начале проверки в связи с произошедшим в ТЦ «Алатырь».
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