Кемеровская прокуратура пригрозила Навальному уголовным делом за клевету в адрес Тулеева

Прокуратура Кемеровской области не нашла в собственности бывшего главы Кузбасса Амана Тулеева объектов недвижимости, о которых ранее рассказал глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Как сообщается на сайте областного совета народных депутатов, проверка проводилась по запросу самого Тулеева, обратившегося в прокуратуру «по вопросу защиты чести и достоинства».

В связи с этим прокуратура направила в Следственный комитет документы по поводу «публикации недостоверных сведений» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении или СМИ).