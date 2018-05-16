Кемеровская прокуратура пригрозила Навальному уголовным делом за клевету в адрес Тулеева

Совет народных депутатов Кемеровской области
06:59, 16 мая 2018
Надежный источник

Прокуратура Кемеровской области не нашла в собственности бывшего главы Кузбасса Амана Тулеева объектов недвижимости, о которых ранее рассказал глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Как сообщается на сайте областного совета народных депутатов, проверка проводилась по запросу самого Тулеева, обратившегося в прокуратуру «по вопросу защиты чести и достоинства».

В связи с этим прокуратура направила в Следственный комитет документы по поводу «публикации недостоверных сведений» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении или СМИ).

В результате проведенной органами прокуратуры проверки установлено, что в собственности Амана Тулеева отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки и озеро, расположенные в с. Мазурово Кемеровского района (как это сообщалось в СМИ).

Совет народных депутатов Кемеровской области
10 апреля Алексей Навальный опубликовал в своем блоге видеоролик с кадрами предполагаемой госдачи Амана Тулеева. По утверждению главы ФБК, она располагается в селе Мазурово на площади 155 тысяч квадратных метров, а в комплекс строений входят 12 жилых домов и 40 хозяйственных построек. После этого бывший губернатор обратился в прокуратуру с просьбой проверить его финансовое и имущественное положение.
Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года. 1 апреля 2018 года он подал в отставку. Причиной этому послужил пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек. Уже спустя десять дней бывший глава Кузбасса был избран председателем областного совета народных депутатов.
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