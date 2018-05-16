Камбербэтч сыграет главную роль в фильме про «Брекзит»

The Guardian
16:20, 16 мая 2018
Надежный источник

Актер Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в фильме с рабочим названием «Брекзит», посвященном референдуму о выходе Великобритании из Евросоюза.

Сюжет картины будет фокусироваться на использовании новых технологий в борьбе за привлечение голосов избирателей. Камбербэтч сыграет роль Доминика Каммингса, лидера общественного объединения Vote Leave («Голосуй за выход»).

Картина будет показана на телеканале Channel 4 незадолго до завершения процесса выхода Великобритании из ЕС, которое должно состояться в марте 2019 года. Режиссером фильма выступит Тоби Хейнс, уже работавший с Камбербэтчем на съемках сериала «Шерлок».

Жители Великобритании высказались за выход из Евросоюза на референдуме в июне 2016 года. Отделение поддержали 51,9% жителей страны.
Камбербэтч был в числе 300 деятелей культуры, которые незадолго до голосования подписали петицию в поддержку сохранения членства в ЕС.
В Великобритании в отношении Доминика Каммингса и Vote Leave продолжается парламентское расследование относительно законности трат на кампанию.
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