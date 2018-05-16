Камбербэтч сыграет главную роль в фильме про «Брекзит»

Актер Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в фильме с рабочим названием «Брекзит», посвященном референдуму о выходе Великобритании из Евросоюза.

Сюжет картины будет фокусироваться на использовании новых технологий в борьбе за привлечение голосов избирателей. Камбербэтч сыграет роль Доминика Каммингса, лидера общественного объединения Vote Leave («Голосуй за выход»).

Картина будет показана на телеканале Channel 4 незадолго до завершения процесса выхода Великобритании из ЕС, которое должно состояться в марте 2019 года. Режиссером фильма выступит Тоби Хейнс, уже работавший с Камбербэтчем на съемках сериала «Шерлок».