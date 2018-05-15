В Москве рядом с офисом «Яндекс.Такси» бросили дымовую шашку и оставили листовки с критикой комиссии для водителей

Возле одного из входов в московский бизнес-центр «Аврора», где располагается офис сервиса «Яндекс.Такси», бросили дымовую шашку. Об этом «Медиазоне» рассказал один из сотрудников «Яндекса», находившийся в бизнес-центре во время происшествия.

По его словам, помещения заволокло густым едким дымом, после чего началась эвакуация персонала. Эвакуированные из здания люди провели на улице около получаса, на место происшествия приехали пожарные. Как сообщили источники «Медиазоны» в «Яндексе» и редакции «Кинопоиска», которая тоже расположена в «Авроре», пожарная сигнализация в бизнес-центре не сработала.

Телеграм-канал Varlamov News написал, что возле «Авроры» были разбросаны листовки с требованием снизить комиссию для водителей «Яндекс.Такси» до 10% и уволить главу сервиса Тиграна Худавердяна.

Пиар-директор «Яндекс.Такси» Владимир Исаев заявил TJ, что задымление в здании устранено, и сотрудники вернулись на рабочие места. Полиция начала проверку по факту происшествия, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве.