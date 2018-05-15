Умер журналист и писатель Том Вулф
15:13, 15 мая 2018
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В США умер журналист и писатель Том Вулф. Ему было 87 лет.
Смерть Вулфа The New York Times подтвердила его агент Линн Несбит. По ее словам, незадолго до смерти он попал в одну из больниц Нью-Йорка с инфекцией.
Новость дополняется.
Том Вулф в основном работал в жанре документальной прозы. Он считается одним из создателей направления «новая журналистика». В числе первых произведений в этом жанре называют его книгу 1965 года «Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка», которая представляла собой сборник эссе Вулфа для различных изданий и стала бестселлером.
Вулф написал еще ряд документальных произведений, среди которых «Электропрохладительный кислотный тест» о популяризовавшей ЛСД субкультурной коммуне «Веселые проказники» и «Битва за космос» о противостоянии США и СССР при освоении космического пространства. Кроме того, он автор ряда художественных произведений. Является обладателем шести литературных премий.
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