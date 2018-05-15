В США умер журналист и писатель Том Вулф. Ему было 87 лет.

Dan Callister / REX / Vida Press

Смерть Вулфа The New York Times подтвердила его агент Линн Несбит. По ее словам, незадолго до смерти он попал в одну из больниц Нью-Йорка с инфекцией.

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