«Лежащая обнаженная» Модильяни установила рекорд на Sothebyʼs

The Guardian
07:14, 15 мая 2018
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Картина Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» продана на торгах Sothebyʼs в Нью-Йорке за 157,2 миллиона долларов. Это самая высокая цена лота в истории этого аукционного дома. Имя нового владельца полотна Sothebyʼs традиционно не раскрывает.

Sothebyʼs / AP / Scanpix / LETA

Абсолютный рекорд аукционной цены на работы Модильяни принадлежит другой «Лежащей обнаженной», которая в 2015 году была продана на Christieʼs за 170,4 миллиона долларов.

«Лежащая обнаженная», проданная 14 мая на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке была написана Модильяни в 1917 году — за три года до смерти. Это одна из самых больших работ художника и одно из пяти его полотен с обнаженной натурой, которые когда-либо выставлялись на аукционы.
На торги Sothebyʼs «Лежащая обнаженная», пишет The Guardian, была, как предполагается, выставлена ирландским бизнесменом Джоном Маньером, который купил полотно на аукционе в 2003 году за 26,9 миллиона долларов.
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