«Лежащая обнаженная» Модильяни установила рекорд на Sothebyʼs

Картина Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» продана на торгах Sothebyʼs в Нью-Йорке за 157,2 миллиона долларов. Это самая высокая цена лота в истории этого аукционного дома. Имя нового владельца полотна Sothebyʼs традиционно не раскрывает.

Sothebyʼs / AP / Scanpix / LETA

Абсолютный рекорд аукционной цены на работы Модильяни принадлежит другой «Лежащей обнаженной», которая в 2015 году была продана на Christieʼs за 170,4 миллиона долларов.