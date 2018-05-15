ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию фигуранту «болотного дела» Денису Луцкевичу

Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить 12,5 тысячи евро компенсации морального вреда одному из фигурантов «болотного дела» Денису Луцкевичу.

ЕСПЧ посчитал, что в отношении истца были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека о «запрещении пыток» (статья 3), «праве на свободу и личную неприкосновенность» (пункт 3 статьи 5) и «свободе собраний и объединений» (статья 11).

Две жалобы Луцкевича на несправедливое расследование и нарушение права на свободу выражения своего мнения были поданы в Страсбург в январе 2013-го и сентябре 2014 года соответственно.