ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию фигуранту «болотного дела» Денису Луцкевичу
Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить 12,5 тысячи евро компенсации морального вреда одному из фигурантов «болотного дела» Денису Луцкевичу.
ЕСПЧ посчитал, что в отношении истца были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека о «запрещении пыток» (статья 3), «праве на свободу и личную неприкосновенность» (пункт 3 статьи 5) и «свободе собраний и объединений» (статья 11).
Две жалобы Луцкевича на несправедливое расследование и нарушение права на свободу выражения своего мнения были поданы в Страсбург в январе 2013-го и сентябре 2014 года соответственно.
Денис Луцкевич был задержан в июне 2012 года, вскоре после массовой протестной акции на Болотной площади против очередного президентского срока Владимира Путина. Ему были предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти.
В феврале 2014 года Луцкевича приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения. С учетом срока, проведенного в СИЗО, он вышел на свободу в декабре 2015 года.
Всего в рамках «болотного дела» по делу о массовых беспорядках были осуждены более 30 человек.
а