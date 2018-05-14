В Ираке приговорили к казни соучастника убийства российских дипломатов
Суд в Ираке приговорил к смертной казни через повешение террориста, который участвовал в похищении и убийстве российских дипломатов в 2006 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара.
Обвиняемый признался в похищении четырех россиян вместе с вооруженной группировкой. Он лично участвовал в казни одного из похищенных, после чего вместе с другими боевиками избавился от тел, выбросив их в реку Тигр.
В июне 2006 года группа вооруженных людей обстреляла бронированный автомобиль возле посольства РФ в Багдаде. В результате один из пассажиров машины был убит, еще четверых похитили.
Ответственность за похищение на себя взяла связанная с «Аль-Каедой» организация «Совет моджахедов шуры». В обмен на пленников ее представители потребовали от России вывести войска из Чечни и выпустить из тюрем заключенных мусульман. Позже россиян убили.
Всего нападавших было семеро. Один из них был уничтожен в результате американской операции в 2008 году, еще одного приговорили к смертной казни в 2010-м.