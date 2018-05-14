В Ираке приговорили к казни соучастника убийства российских дипломатов

Суд в Ираке приговорил к смертной казни через повешение террориста, который участвовал в похищении и убийстве российских дипломатов в 2006 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара.

Обвиняемый признался в похищении четырех россиян вместе с вооруженной группировкой. Он лично участвовал в казни одного из похищенных, после чего вместе с другими боевиками избавился от тел, выбросив их в реку Тигр.