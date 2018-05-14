С аукциона Christieʼs из-за повреждений сняли автопортрет Пикассо. Его владелец в 2006 году проткнул другую картину локтем

Автопортрет Пабло Пикассо «Моряк» («Le Marin»,1943 год), принадлежащий миллиардеру Стиву Уинну, снят с аукциона Christieʼs из-за повреждений, сообщает Bloomberg.

«Моряка» планировалось продать на торгах 15 мая. За работу Пикассо рассчитывали выручить 70 миллионов долларов.

Представители Christieʼs и Уинна не уточнили, о каких повреждениях полотна идет речь и не стали раскрывать обстоятельства, при которых пострадал «Моряк».

Однако Bloomberg напоминает, что в 2006 году Уинн повредил другую принадлежавшую ему картину Пикассо «Сон» («Le Reve»). Миллиардер проткнул полотно локтем, когда показывал картину друзьям. У Уинна, как сообщалось, нарушено периферийное зрение.

После реставрации оценочная стоимость «Сна» была снижена со 139 миллионов долларов до 85 миллионов долларов. Уинн оспорил оценку в суде, а в 2013 году продал эту картину Пикассо за 155 миллионов долларов.