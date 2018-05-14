Пресс-секретарь «Роснефти» извинился перед армянским премьером

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором принес извинения за свой «эмоциональный и непозволительный» комментарий о ситуации в стране. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Леонтьев, также занимающий пост вице-президента российской компании, заверил, что его комментарии в различных передачах не имеют никакой связи с позицией «Роснефти». Он выразил надежду, что его «неосмотрительное поведение» не отразится на сотрудничестве «Роснефти» с Арменией.