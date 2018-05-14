Мелании Трамп сделали операцию на почках

CNN
20:39, 14 мая 2018
Надежный источник

Супруга президента США Мелания Трамп перенесла операцию на почках для лечения доброкачественной опухоли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис первой леди США.

Операция прошла 14 мая в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд; она была успешной. Мелания Трамп проведет в госпитале еще около недели, после чего вернется к работе, сообщила ее директор по связям с общественностью Стефани Гришэм.

Дональд Трамп находился в Белом доме во время операции жены. Планируется, скоро он навестит первую леди в больнице, заявила Гришэм.

Первой леди США впервые за 30 лет провели такое серьезное хирургическое вмешательство. В предыдущий раз это произошло в 1987 году, когда Нэнси Рейган перенесла операцию по удалению молочной железы.
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