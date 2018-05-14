Медведев подписал распоряжение о строительстве скоростной железной дороги Челябинск — Екатеринбург. Она станет первой в России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург.
«Это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль», — заявил Медведев на совещании с исполняющими обязанности вице-премьеров.
Медведев отметил, что «дорога должна соединить две соседние агломерации так, чтобы тем людям, которые там живут, было удобно ездить и по своим личным делам, и даже в необходимых случаях на работу: весь путь между двумя областными центрами должен занять порядка часа с небольшим».