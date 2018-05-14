«Это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль», — заявил Медведев на совещании с исполняющими обязанности вице-премьеров.

Медведев отметил, что «дорога должна соединить две соседние агломерации так, чтобы тем людям, которые там живут, было удобно ездить и по своим личным делам, и даже в необходимых случаях на работу: весь путь между двумя областными центрами должен занять порядка часа с небольшим».

Первоначально предполагалось, что первой в России высокоскоростной железной дорогой станет магистраль Москва — Казань, о планах строительства которой в 2013 году объявил президент РФ Владимир Путин.

Дорогу Москва — Казань планировали начать строить в 2017 году, однако проект, как сообщали СМИ, требовал слишком больших бюджетных ассигнований и был отправлен на доработку.

В начале 2018 года стало известно , что хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» обратилось к правительству с частной концессионной инициативой о строительстве участка высокоскоростной железной дороги Челябинск — Екатеринбург.

Предполагается, что расстояние от Екатеринбурга до Челябинска — 220 километров поезда по высокоскоростной магистрали будут преодолевать за 1 час 10 минут, а не за 3,5 часа как сейчас. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году. Стоимость проекта, сообщал Znak.com, оценивается в 360 миллиардов рублей.

В перспективе участок Челябинск — Екатеринбург (как и участок Москва — Казань) должен стать частью высокоскоростной магистрали Москва — Пекин.