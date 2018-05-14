Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Интерфакс
10:25, 14 мая 2018
Надежный источник

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин официально объявил, что дал согласие занять пост главы Счетной палаты.

По словам Кудрина, ему не делали других предложений о работе — в частности, не предлагали должностей в администрации президента России. Кудрин добавил, что Владимир Путин знает о его назначении в Счетную палату. Лично с президентом Кудрин не разговаривал по этому вопросу.

14 мая Кудрин принял участие в заседании президиума «Единой России». Глава партийной фракции в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что «Единая Россия» 15 мая официально выдвинет Кудрина на новый пост.

Действующим руководителем Счетной палаты является Татьяна Голикова. Она станет вице-премьером в новом составе правительства, который формируется после очередного вступления Владимира Путина в должность президента.
Алексей Кудрин был министром финансов России в 2000-2011 годах. После отставки он возглавил некоммерческий «Комитет гражданских инициатив». В 1990-х годах Кудрин работал с Путиным в правительстве Санкт-Петербурга.
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