Епископ Тихон Шевкунов возглавит Псковскую митрополию. Его называют духовником Путина
Священный синод Русской православной церкви назначил епископа Тихона (Шевкунова) правящим архиереем Псковской митрополии.
Как заявил ТАСС священник Александр Волков, Шевкунов также сохранит за собой должность главы Патриаршего совета по культуре. Ожидается, что в ближайшее время Тихон получит сан митрополита.
Епископа Тихона неоднократно упоминали в СМИ как духовника президента России Владимира Путина.
До последнего времени главой Псковской митрополии был митрополит Евсевий (Саввин). Он возглавлял митрополию с момента ее образования в 2014 году.
На территории Псковской митрополии находится Псково-Печерский монастырь, где в 1980-х годах Шевкунов был послушником.