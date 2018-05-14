Епископ Тихон Шевкунов возглавит Псковскую митрополию. Его называют духовником Путина

Как заявил ТАСС священник Александр Волков, Шевкунов также сохранит за собой должность главы Патриаршего совета по культуре. Ожидается, что в ближайшее время Тихон получит сан митрополита.

Епископа Тихона неоднократно упоминали в СМИ как духовника президента России Владимира Путина.

До последнего времени главой Псковской митрополии был митрополит Евсевий (Саввин). Он возглавлял митрополию с момента ее образования в 2014 году.

На территории Псковской митрополии находится Псково-Печерский монастырь, где в 1980-х годах Шевкунов был послушником.