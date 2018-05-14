200 щенков из Чернобыльской зоны отчуждения отправят в США
Государственное агентство Украины по управлению Чернобыльской зоной отчуждения сообщило, что из зоны вывезут 200 бездомных щенков. Животных отправят в США, где им найдут хозяев.
Представители агентства отмечают, что собаки пройдут дозиметрический контроль. Перед отправлением в США щенки будут 45 дней жить в специальном приюте в городе Славутич. Там с ними будут заниматься инструкторы. Также агентство сообщило, что из Чернобыля уже вывезли первых 12 щенков. Им найдут новых хозяев в США уже в июне.
Собаки, обитающие в зоне отчуждения, — потомки животных, переживших аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Во время эвакуации местным жителям запрещалось брать с собой домашних животных. Их отстреливали специальные отряды. По данным The Guardian, в зоне отчуждения находятся не менее 300 бродячих собак.
В 2017 году американская некоммерческая организация «Чистое будущее» открыла в зоне отчуждения три ветеринарных пункта, в которых прививают и стерилизуют собак. Организация также планирует выяснить, как сильно на животных повлияла радиация.