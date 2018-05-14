200 щенков из Чернобыльской зоны отчуждения отправят в США

Государственное агентство Украины по управлению Чернобыльской зоной отчуждения сообщило, что из зоны вывезут 200 бездомных щенков. Животных отправят в США, где им найдут хозяев.

Представители агентства отмечают, что собаки пройдут дозиметрический контроль. Перед отправлением в США щенки будут 45 дней жить в специальном приюте в городе Славутич. Там с ними будут заниматься инструкторы. Также агентство сообщило, что из Чернобыля уже вывезли первых 12 щенков. Им найдут новых хозяев в США уже в июне.