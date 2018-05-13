В Индонезии семья смертников устроила взрывы в трех католических церквях. Погибли 11 человек

BBC News
11:38, 13 мая 2018
Надежный источник

В Сурабае, втором по величине городе Индонезии, произошли взрывы в трех католических церквях. Погибли 11 человек, более 40 получили ранения.

Взрывы совершили террористы-смертники, позже в полиции заявили, что все они были из одной семьи. В одной из церквей подорвала себя женщина с двумя детьми в возрасте 9 и 12 лет, в двух других взрывные устройства привели в действие ее муж и двое сыновей-подростков. Некоторое время назад все члены семьи посещали Сирию, часть территории которой контролируется террористической группировкой «Исламское государство».

При осмотре мест происшествия полиция обнаружила в двух церквях еще три неразорвавшихся бомбы. После инцидентов все христианские храмы в Сурабае на время закрыли; также в городе отменили фестиваль еды.

Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство». В правоохранительных органах полагают, что смертники входили в аффилированную с ИГ местную группировку «Джамаа аншарут даула», члены которой за последний год совершили несколько атак на территории страны.

Из 260 миллионов жителей Индонезии около 86% — мусульмане. Различные виды христианства исповедует 9% населения страны.
Новые нападения на христиан стали крупнейшими с 2000 года, когда в канун Рождества в результате серии атак на церкви погибли 15 человек, более ста получили ранения.
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