Российский бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в списке богатейших людей Великобритании. Ежегодный рейтинг опубликовало издание The Sunday Times.

Состояние Усманова оценивается в 10,56 миллиарда фунтов стерлингов (14,3 миллиарда долларов), за год оно уменьшилось на 1,23 миллиарда фунтов.

Самым богатым человеком Великобритании газета назвала главу нефтехимической компании Ineos Джима Ратклиффа с состоянием в размере 21,05 миллиарда фунтов. Второе место заняли братья Шри и Гони Хиндуджа (20,64 миллиарда), третье — выходец из СССР Леонид Блаватник (15,26 миллиарда).

Роман Абрамович оказался в рейтинге на 13 месте, его состояние, за год увеличившееся на 1,2 миллиарда фунтов, оценивается в 9,33 миллиарда.