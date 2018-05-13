Трамп предложит КНДР «невероятные перспективы» за отказ от ядерной программы
Перед Северной Кореей откроются «невероятные перспективы» экономического роста, если Пхеньян согласится полностью отказаться от ядерной программы. Такую позицию президент США Дональд Трамп изложит на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.
«На мой взгляд, мы предлагаем Северной Корее стать нормальной страной и взаимодействовать с остальным миром так же, как это делает Южная Корея», — сказал Болтон в интервью телеканалу CNN. В Вашингтоне, подчеркнул он, «совершенно отчетливо» представляют себе экономические выгоды, которые получит Пхеньян в случае сотрудничества.
По словам советника Трампа, в обмен на это Вашингтон будет требовать «полной и проверяемой денуклеаризации», а также, вероятно, отказа от программ создания биологического и химического оружия. На встрече президент США также затронет и другие темы, в частности, вопросы о возвращении на родину граждан Японии и Южной Кореи, похищенных северокорейскими спецслужбами.