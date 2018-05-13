Полиция в Тбилиси снесла палаточный городок протестующих против антинаркотических рейдов

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек в состоянии алкогольного опьянения, но те заявили, что в акции не участвуют.

Как сообщает «Интерфакс», в палатках ночью оставались несколько десятков человек. Они назвали действия полиции провокацией, однако сопротивления не оказали.

Сотрудники патрульной полиции в Тбилиси утром 13 мая демонтировали шатры и палатки, установленные перед зданием парламента участниками акции протеста против проведения антинаркотических рейдов в ночных клубах.

Протесты в Тбилиси начались после рейдов полиции по клубам в Тбилиси, проведенных в ночь на 12 мая. В ходе них были задержаны восемь предполагаемых торговцев наркотиками. Несколько сотен человек после этого утром в субботу собрались перед зданием парламента, часть из них на время задержали.

Днем в субботу протестующие возобновили акции, потребовав отставки главы МВД Георгия Гахарии и привлечения к ответственности полицейских, применявших силу на утреннем митинге. В общей сложности на площадь перед парламентом вышли до четырех тысяч человек.

В полиции заявляли, что рейды были проведены по результатам трехмесячного расследования. Оно было начато после смерти нескольких человек, посещавших ночные клубы.