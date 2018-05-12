В Тбилиси в ночных клубах провели антинаркотический рейд. В городе началась акция протеста

В Тбилиси полиция в ночь на 12 мая провела в нескольких ночных клубах антинаркотический рейд, в результате которого были задержаны, по официальным данным, восемь предполагаемых наркоторговцев.

По утверждению полиции, операция была проведена после смерти нескольких человек после посещения ночных клубов. Рейдам предшествовало расследование, которое длилось три месяца, заявили в МВД.

По словам очевидцев, в ходе операции полицейские применяли силу к посетителям клубов. В городе началась стихийная акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен человек, пишет «Кавказский узел». Акция сопровождалась стычками и задержаниями.

В частности, были задержаны лидеры выступающих за декриминализацию марихуаны партии «Гирчи» и движения «Белый шум» Зураб Джапаридзе и Бека Цикаришвили, а также владельцы клуба «Басcиани», сообщает «Спутник-Грузия».

Движение «Белый шум» сообщило о задержании около 60 человек. В МВД утверждают, что все задержанные на акции уже отпущены. «Белый шум» объявил о проведении новой акции протеста в 15:00 по местному времени (14:00 мск).

Этой ночью в Грузии, кажется, впервые прошли маски шоу. Это когда полиция по беспределу устраивает рейды в клубах в масках с автоматами, приставляет людей к стенке в поисках наркотиков, не выпускает, и арестовывает случайных людей. В Москве это обычное явление и реакции нет никакой. (кроме однодневного базза в фейсбуке) В Тбилиси вчера по всему городу вокруг клубов собралось по моим ощущениям несколько тысяч человек, которые пришли протестовать.Они не боялись полиции, стояли до самого утра и прошли маршем к парламенту. В Грузии очень мощное движение White Noise, посвященное декриманализации наркотиков. И они не терпят, они протестуют, они идут в суды и выигрывают их. Мы с Идой сняли про это видео и мне кажется на такое очень важно посмотреть в России. У меня с русской выученной беспомощностью главная эмоция: "А что так можно было?". Опубликовано Степаном Поливановым 11 мая 2018 г.