Умер политтехнолог Игорь Бунин
16:00, 12 мая 2018
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Политтехнолог, президент «Центра политических технологий» Игорь Бунин умер в возрасте 72 лет. Эту информацию «Медузе» подтвердил член правления Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров.
По словам Быстрова, причиной смерти Бунина мог стать инсульт.
Игорь Бунин был одним из самых известных российских политтехнологов. В начале 1990-х годов он возглавил фонд «Центр политических технологий» (ЦПТ), одну из старейших российских организаций по политическому консультированию.
По данным «Медузы», Игорь Бунин участвовал в закрытых встречах Владимира Путина с избранными политтехнологами, которые, по словам одного из участников встреч, были «знаком внимания за проведение выборов» со стороны президента. Бунин также занимался политическим консультированием мэров Москвы Юрия Лужкова и Сергея Собянина.
ЦПТ Игоря Бунина — один из крупнейших господрядчиков в области социологических исследований и политконсультирования. Фонд занимался, в частности, информационным сопровождением муниципальных выборов 2017 года в Москве. По сообщению «Трансперенси», в 2011-2017 годы ЦПТ получил 30 госконтрактов на 96 миллионов рублей.
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