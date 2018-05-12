Умер политтехнолог Игорь Бунин

Meduza
16:00, 12 мая 2018
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Политтехнолог, президент «Центра политических технологий» Игорь Бунин умер в возрасте 72 лет. Эту информацию «Медузе» подтвердил член правления Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров.

По словам Быстрова, причиной смерти Бунина мог стать инсульт.

Артем Коротаев / ТАСС
Игорь Бунин был одним из самых известных российских политтехнологов. В начале 1990-х годов он возглавил фонд «Центр политических технологий» (ЦПТ), одну из старейших российских организаций по политическому консультированию.
По данным «Медузы», Игорь Бунин участвовал в закрытых встречах Владимира Путина с избранными политтехнологами, которые, по словам одного из участников встреч, были «знаком внимания за проведение выборов» со стороны президента. Бунин также занимался политическим консультированием мэров Москвы Юрия Лужкова и Сергея Собянина.
ЦПТ Игоря Бунина — один из крупнейших господрядчиков в области социологических исследований и политконсультирования. Фонд занимался, в частности, информационным сопровождением муниципальных выборов 2017 года в Москве. По сообщению «Трансперенси», в 2011-2017 годы ЦПТ получил 30 госконтрактов на 96 миллионов рублей. 
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