Суд реабилитировал Сильвио Берлускони. 81-летний политик снова может участвовать в выборах

Corriere della Sera
16:59, 12 мая 2018
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В Милане суд реабилитировал итальянского политика Сильвио Берлускони, осужденного за налоговые преступления в 2013 году.

Теперь Берлускони, которому из-за приговора было запрещено участвовать в выборах, снова может избираться, пишет Corriere della Sera.

Сильвио Берлускони снова может баллотироваться. Если бы сейчас были назначены выборы, Кавалер имел бы право выдвинуться в Палату депутатов или Сенат и в полной мере вернуться в политику (итал. яз.).

Corriere della Sera
Запрет на участие Сильвио Берлускони в выборах истекал в 2019 году.
В Италии в 2018 году могут состояться внеочередные выборы в парламент — если движение «Пять звезд» и националистическая «Лига Севера», прошедшая в парламент в союзе с партией «Вперед, Италия!» Берлускони, не сформируют коалиционное правительство. 
81-летний политик и медиамагнат Сильвио Берлускони четыре раза с 1994 года занимал должность премьер-министра Италии (в последний раз он ушел в отставку в 2011 году). Он несколько раз подвергался уголовному преследованию (в том числе за связь с несовершеннолетней танцовщицей). В 1990-е годы его обвиняли в связях с мафией.

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