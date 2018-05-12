NASA отправит на Марс вертолет

NASA
14:01, 12 мая 2018
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Космическое агентство NASA объявило об отправке на Марс в рамках миссии «Марс-2020» небольшого вертолета.

С его помощью NASA хочет проверить способность аппаратов тяжелее воздуха летать в атмосфере Марса. 

NASA Mars Helicopter Technology Demonstration
NASA Jet Propulsion Laboratory

30-дневные испытания будут включать пять полетов, каждый из которых будет все более далеким (вплоть до нескольких сотен метров) и долгим (вплоть до 90 секунд). Во время первого полета аппарат должен будет вертикально взлететь на три метра и зависнуть на 30 секунд (англ. яз.).

NASA
В рамках миссии «Марс-2020» на Марс планируется отправить ровер, похожий на «Кьюриосити», который находится на планете с 2011 года. Марсоход будет исследовать геологию планеты, искать на ней следы жизни, а также оценит природные ресурсы и риски для людей.

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