NASA отправит на Марс вертолет

30-дневные испытания будут включать пять полетов, каждый из которых будет все более далеким (вплоть до нескольких сотен метров) и долгим (вплоть до 90 секунд). Во время первого полета аппарат должен будет вертикально взлететь на три метра и зависнуть на 30 секунд (англ. яз.).