NASA отправит на Марс вертолет
Космическое агентство NASA объявило об отправке на Марс в рамках миссии «Марс-2020» небольшого вертолета.
С его помощью NASA хочет проверить способность аппаратов тяжелее воздуха летать в атмосфере Марса.
30-дневные испытания будут включать пять полетов, каждый из которых будет все более далеким (вплоть до нескольких сотен метров) и долгим (вплоть до 90 секунд). Во время первого полета аппарат должен будет вертикально взлететь на три метра и зависнуть на 30 секунд (англ. яз.).
В рамках миссии «Марс-2020» на Марс планируется отправить ровер, похожий на «Кьюриосити», который находится на планете с 2011 года. Марсоход будет исследовать геологию планеты, искать на ней следы жизни, а также оценит природные ресурсы и риски для людей.