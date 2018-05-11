Владельцам «Суммы» братьям Магомедовым предъявлено обвинение в организации преступного сообщества

МВД России предъявило официальное обвинение совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств, сообщает «Коммерсант».

Аналогичные обвинения выдвинуты против экс-главы компании «Интэкс» Артура Максидова, задержанного вместе с Магомедовыми.

В обвинительном заключении фигурируют шесть эпизодов мошенничества и одна растрата, ущерб от которых превысил 2,5 миллиарда рублей. По данным следствия, два эпизода связаны с хищениями при строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский в Калининграде и Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

По данным газеты, в ближайшее время следствие также намерено предъявить обвинение предполагаемым соучастникам аферы руководства «Суммы»: директору дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову, экс-министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову и заместителю главы регионального управления капстроительства Сергею Трибунскому.