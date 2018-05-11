Владельцам «Суммы» братьям Магомедовым предъявлено обвинение в организации преступного сообщества

Коммерсант
05:48, 11 мая 2018
Надежный источник

МВД России предъявило официальное обвинение совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств, сообщает «Коммерсант».

Аналогичные обвинения выдвинуты против экс-главы компании «Интэкс» Артура Максидова, задержанного вместе с Магомедовыми.

В обвинительном заключении фигурируют шесть эпизодов мошенничества и одна растрата, ущерб от которых превысил 2,5 миллиарда рублей. По данным следствия, два эпизода связаны с хищениями при строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский в Калининграде и Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

По данным газеты, в ближайшее время следствие также намерено предъявить обвинение предполагаемым соучастникам аферы руководства «Суммы»: директору дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову, экс-министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову и заместителю главы регионального управления капстроительства Сергею Трибунскому. 

Из фабулы обвинения, по данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал Артур Максидов.

Коммерсант
Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы вместе с Артуром Максидовым в конце марта. Уголовное дело в отношении них заведено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Некоторые эпизоды этого дела расследуются с декабря 2014 года.
Все трое задержанных своей вины не признают. В частности, они обратили внимание следствия, что сами выявили одно из инкриминируемых им нарушений, о чем заявили в правоохранительные органы.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Самый пожилой ученый Австралии спел «Оду к радости» перед эвтаназией 104-летний Дэвид Гудолл добровольно ушел из жизни в клинике в Швейцарии

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

шапито

В Польше на шоссе перевернулся грузовик с шоколадом. Никто не обрадовался

47 секунд
Сборник

Наши партнерские материалы