В Австралии совершено самое массовое убийство за 22 года. Полиция нашла тела семи человек

Рядом с городом Маргарет-Ривер на западе Австралии полиция обнаружила тела семи убитых — трех взрослых и четырех детей. Как сообщает телеканал ABC News, это самое массовое убийство в стране за последние 22 года.

Тела погибших со следами огнестрельных ранений обнаружили утром 11 мая. Пять тел находились внутри дома, еще два — рядом с ним. На месте убийства нашли две единицы огнестрельного оружия — какого именно, не уточняется.

Полиция предполагает, что кто-то из погибших застрелил остальных, а затем покончил с собой.