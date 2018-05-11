Станислав Черчесов выбрал капитана сборной России на ЧМ-2018

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев станет капитаном сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил на пресс-конференции главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

В пятницу тренерский штаб сборной обнародовал расширенный состав команды, вызванный на сборы в Новогорск и Австрию для подготовки к ЧМ-2018. В заявку попали:

Вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»)

Защитники Владимир Гранат («Рубин»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА)

Полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал»)

Нападающие Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

В расширенный состав включены еще семеро игроков — вратарь Маринато Гилерме («Локомотив»), защитники Владислав Игнатьев («Локомотив») и Дмитрий Комбаров («Спартак»), полузащитники Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»), нападающие Антон Заболотный («Зенит») и Дмитрий Полоз («Зенит»).

Говоря о планах сборной России на домашнем турнире, Станислав Черчесов предложил решать задачи поэтапно. «Если барьерист думает о последнем барьере, то споткнется на первом. Этот барьер для нас — групповой этап. Давайте шаг за шагом думать», — сказал тренер.