Криштиану Роналду станет продюсером сериала про женский футбол. Его снимут по заказу Facebook

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером сериала, посвященного женскому футболу.

Как сообщает The Hollywood Reporter, пока еще безымянный проект снимается студией Пола Ли по заказу социальной сети Facebook, где он и будет демонстрироваться на видео-платформе Facebook Watch.

Сериал расскажет о женской футбольной команде из одной из школ Нью-Йорка. Авторами сценария выступали Лиз Гарсиа и Джош Харто, известные по сериалу «Мемфис Бит».