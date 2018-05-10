Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции предложили наказывать штрафом и арестом

Депутаты фракции «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Согласно документу, граждан за соответствующие деяния предлагается наказывать штрафом от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или административным арестом на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 225 тысяч до 500 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрена «повышенная административная ответственность». В чем она заключается, не уточняется.

Данные поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ.