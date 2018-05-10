В Верховную Раду внесен законопроект о национализации российских компаний

На рассмотрение украинского парламента внесен проект закона, разрешающий национализацию действующих в стране российских компаний или компаний, доля в которых принадлежит российским физическим или юридическим лицам. Соответствующие поправки предложено внести в закон «О санкциях».

Автор законопроекта — бывший министр юстиции Роман Зварыч, ставший в апреле депутатом парламента от «Блока Петра Порошенко» (БПП).

Зварыч предлагает ввести два новых вида санкций: запрет на работу компаний, который прямо или опосредованно принадлежат резидентам «страны-агрессора» или самому такому государству, и передачу в собственность государства имущества «страны-агрессора» или юридического или физического лица, «которые нарушили соответствующие права и интересы Украины».

Также Зварыч предлагает разрешить вносить в санкционные списки украинских граждан и украинских юридических лиц.

Вышеперечисленные меры, по мнению автора законопроекта, сделают применение закона «О санкциях» более эффективным.