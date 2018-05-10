Мосгорсуд подтвердил приговор Никите Белых. Ему дали восемь лет за взятку

Meduza
12:47, 10 мая 2018
Надежный источник

Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Приговор оставлен в силе за исключением одного пункта: из него убрали запрет занимать должности в образовательных структурах в течение трех лет.

К рассмотрению апелляции Мосгорсуд приступил 27 апреля. Однако заседание было прервано из-за плохого самочувствия бывшего губернатора Кировской области. 10 мая Белых участвовал в заседании по видеосвязи.

Никита Белых в феврале был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. В деле фигурировали три эпизода на общую сумму в 600 тысяч евро. Суд также оштрафовал бывшего губернатора на 48,2 миллиона рублей (двукратный размер полученной взятки).
Свою вину бывший губернатор Кировской области отрицает.

Дело Никиты Белых

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Самый пожилой ученый Австралии спел «Оду к радости» перед эвтаназией 104-летний Дэвид Гудолл добровольно ушел из жизни в клинике в Швейцарии

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы