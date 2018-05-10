Мосгорсуд подтвердил приговор Никите Белых. Ему дали восемь лет за взятку
Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.
Приговор оставлен в силе за исключением одного пункта: из него убрали запрет занимать должности в образовательных структурах в течение трех лет.
К рассмотрению апелляции Мосгорсуд приступил 27 апреля. Однако заседание было прервано из-за плохого самочувствия бывшего губернатора Кировской области. 10 мая Белых участвовал в заседании по видеосвязи.
Никита Белых в феврале был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. В деле фигурировали три эпизода на общую сумму в 600 тысяч евро. Суд также оштрафовал бывшего губернатора на 48,2 миллиона рублей (двукратный размер полученной взятки).
Свою вину бывший губернатор Кировской области отрицает.