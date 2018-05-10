Мосгорсуд подтвердил приговор Никите Белых. Ему дали восемь лет за взятку

Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Приговор оставлен в силе за исключением одного пункта: из него убрали запрет занимать должности в образовательных структурах в течение трех лет.

К рассмотрению апелляции Мосгорсуд приступил 27 апреля. Однако заседание было прервано из-за плохого самочувствия бывшего губернатора Кировской области. 10 мая Белых участвовал в заседании по видеосвязи.