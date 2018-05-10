МИД Франции попросил Путина отпустить Серебренникова на Каннский фестиваль. Путин сослался на независимость правосудия

Посодействовать личному участию Серебренникова на фестивале Путина попросило министерство иностранных дел Франции. «Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — сообщили на фестивале.

Президент России Владимир Путин в переписке с французской стороной заявил, что не может содействовать приезду Кирилла Серебренникова на Каннский фестиваль, поскольку «российское правосудие независимо». Об этом сообщила пресс-служба фестиваля, передает «Интерфакс».

На Каннском фестивале 2018 года показали фильм Кирилла Серебренникова «Лето», во время съемок которого режиссер был задержан. Как пишет «Интерфакс», присутствовавшие утром 10 мая на пресс-показе журналисты встретили картину овациями.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищениях в театральной компании «Седьмая студия». Он, как и большинство других фигурантов дела, не признает себя виновным.

В защиту Серебренникова и других фигурантов дела выступали российские и зарубежные деятели культуры; некоторые из них обращались и к Владимиру Путину. Президент России говорил, что дело никак не связано с творческой деятельностью режиссера.