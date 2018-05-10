Кудрину предложили возглавить Счетную палату

Ведомости
19:00, 10 мая 2018
Надежный источник

Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили главе Центра стратегических разработок, бывшему министру финансов Алексею Кудрину возглавить Счетную палату. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил сам Кудрин.

«Да, мне поступило предложение от „Единой России“ выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю», — заявил Кудрин.

Консультации по кандидатуре руководителя Счетной палаты начались в Госдуме 10 мая. По данным источника «Ведомостей», близкого к думскому руководству, Кудрин обещал принять решение к 14 мая, после чего в Думе пройдет совещание с участием всех фракций.

«Кудрин неоднократно говорил, что не будет заниматься косметическими реформами. Поэтому появился вариант со Счетной палатой, чтобы дождаться благоприятного момента на этой должности, несколько лет „высиживая“ новую конфигурацию власти и, в частности, новое правительство», — заявил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.

Ведомости
Формированием состава Счетной палаты, согласно Конституции, занимается Госдума. Она представляет президенту не менее трех кандидатов на должность главы ведомства, после чего утверждает выбранного им человека.
Ранее «Интерфакс» сообщил, что среди кандидатов на пост руководителя Счетной палаты оказались первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По данным «Ведомостей», Жуков отказался от предложения.
Сейчас Счетную палату возглавляет Татьяна Голикова. После переназначения на должность премьер-министра Дмитрий Медведев предложил ей стать вице-премьером, курирующим социальную политику и здравоохранение. Голикова согласилась работать в новом правительстве.
Алексей Кудрин с 2000 по 2011 год возглавлял Минфин, также он был вице-премьером в 2000-2004 и 2007-2011 годах. После ухода из правительства Кудрин возглавил НКО «Комитет гражданских инициатив». В 2016 году он занял пост председателя совета Центра стратегических разработок, который занимается подготовкой документов по развитию ключевых отраслей экономики России. 
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