Кудрину предложили возглавить Счетную палату

Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили главе Центра стратегических разработок, бывшему министру финансов Алексею Кудрину возглавить Счетную палату. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил сам Кудрин.

«Да, мне поступило предложение от „Единой России“ выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю», — заявил Кудрин.

Консультации по кандидатуре руководителя Счетной палаты начались в Госдуме 10 мая. По данным источника «Ведомостей», близкого к думскому руководству, Кудрин обещал принять решение к 14 мая, после чего в Думе пройдет совещание с участием всех фракций.