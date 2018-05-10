Гаагский суд обязал Россию заплатить компенсацию украинским компаниям за потерю активов в Крыму

Международный арбитражный суд в Гааге постановил взыскать с России около 159 миллионов долларов по иску украинских компаний, которые лишились имущества в Крыму после присоединения полуострова к РФ. Об этом сообщили юридическое издание Law360 и в холдинге «1+1», в который входит один из истцов.

Суд официально объявил о вынесении решения 9 мая, не уточняя деталей о присужденной компенсации.