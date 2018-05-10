Гаагский суд обязал Россию заплатить компенсацию украинским компаниям за потерю активов в Крыму
Международный арбитражный суд в Гааге постановил взыскать с России около 159 миллионов долларов по иску украинских компаний, которые лишились имущества в Крыму после присоединения полуострова к РФ. Об этом сообщили юридическое издание Law360 и в холдинге «1+1», в который входит один из истцов.
Суд официально объявил о вынесении решения 9 мая, не уточняя деталей о присужденной компенсации.
Это решение называют победой украинских компаний, у которых Российская Федерация захватила активы в Крыму. Оно стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии.
Иск к России подали 19 истцов, имущество которых в Крыму после присоединения полуострова к России в 2014 было национализировано. Они обвинили Россию в нарушении договора с Украиной о защите инвестиций.
Как пишет РБК, часть инициировавших разбирательство компаний связаны с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.
Россия не стала принимать участия в разбирательстве, заявив, что не признает юрисдикции Гаагского арбитража в этом споре. Россия также сочла, что претензии не попадают под действие договора, поскольку он касается инвестиций в других странах, а спорные активы изначально находились на территории Украины.
В Гаагском арбитраже рассматриваются еще несколько аналогичных исков к России, поданных, в том числе, компанией «Нафтогаз» и Приватбанком Игоря Коломойского.